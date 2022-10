Eishockey Salzburg verliert in Champions Hockey League daheim 0:1

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Salzburg-Coach Matt McIlvane musste eine 0:1-Niederlage mitansehen Foto: APA/Jasmin Walter

R ed Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Champions Hockey League den Aufstieg in das Achtelfinale vorerst verpasst. In der Eisarena Salzburg musste sich der Tabellenführer der ICE Hockey League Leader Fribourg-Gotteron 0:1 geschlagen geben. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Janne Kuokkanan in der 34. Minute.