Die Sharks stellten in der Best-of-seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit einem 2:1 nach der zweiten Verlängerung auf 3:3, den Bruins gelang mit einem 4:2-Erfolg in Toronto gegen die Maple Leafs der Ausgleich.

Die jeweils siebenten Partien finden am Dienstag in San Jose bzw. in Boston statt. Die Sharks oder die Knights würden im Viertelfinale auf Colorado Avalanche treffen, für die Bruins oder die Maple Leafs ginge es gegen die Columbus Blue Jackets.