Eishockey Stamkos bei 4:1-Sieg der Lightning mit 1.000 NHL-Punkt

Steven Stamkos durfte sich feiern lassen/Archivbild Foto: APA/dpa/sda/Reuters

A usnahme-Stürmer Steven Stamkos hat am Donnerstag in der National Hockey Leage bei einem 4:1-Sieg der Tampa Bay Lightning mit seinem 1.000. NHL-Scorerpunkt einen persönlichen Meilenstein erreicht. "Das ist ein Gefühl, das du nie vergessen wirst", sagte Stamkos über seinen Assist zum 2:0 gegen die Philadelphia Flyers. "Ich glaube, ich habe eine Vorlage noch nie so gefeiert in meiner Karriere, wenn ich ehrlich bin. Es war einfach etwas Besonderes."