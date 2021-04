Südtirol verkürzt in ICE-Finalserie gegen KAC auf 1:2 .

Der KAC hat die erhoffte 3:0-Führung in der Finalserie der ICE Hockey League verpasst. Der HCB-Südtirol feierte am Freitagabend in Bozen einen 2:0-Erfolg und verkürzte in der "best of seven"-Serie gegen die Klagenfurter auf 1:2. Daniel Frank (48. Minute) und Domenico Albergo (60.) scorten für den HCB. Der KAC hatte die ersten zwei Duelle mit 6:0 und 5:4 gewonnen. Das vierte Duell steigt am Sonntag (17.30 Uhr/live Puls 24 und Sky Sport Austria) in Klagenfurt.