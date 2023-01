Eishockey Talent Rohrer nach hartem Aufprall im Krankenhaus

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Vinzenz Rohrer (14) verletzte sich Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

T optalent Vinzenz Rohrer ist am Mittwoch in der kanadischen Nachwuchsliga OHL nach einem hartem Aufprall mit dem Nacken und Rücken auf dem Eis im Krankenhaus gelandet. Sein Club Ottawa 67's gab nach ersten Untersuchungen leichte Entwarnung, der zunächst regungslose 18-Jährige sei wieder ansprechbar und könne alle Extremitäten bewegen. Zur Abklärung etwaiger Verletzungen habe man Rohrer jedoch in ein Spital gebracht.