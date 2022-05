Eishockey Tampa Bay gewinnt auch zweites Spiel im Florida-Duell

Tampa Bay führt im Florida-Duell mit 2:0 Foto: APA/sda

T ampa Bay führt im Play-off-Duell der NHL-Teams aus Florida gegen die Florida Panthers schon mit 2:0 Siegen. Die Lightning gewannen das zweite Spiel der Viertelfinal-Serie ("best of seven") mit 2:1. In der Halbfinal-Serie im Westen glichen die St. Louis Blues gegen die Colorado Avalanche zum 1:1 aus. Das Team aus Missouri, vor drei Jahren Stanley-Cup-Gewinner, setzte sich in Denver gegen die Nummer 1 der Western Conference 4:1 durch.