Tampa Bay und Pittsburgh in NHL-Play-offs vor dem Aus .

Tampa Bay Lightning und die Pittsburgh Penguins stehen in den Play-offs der National Hockey League (NHL) nach drei verlorenen Partien vor dem Saisonende. In der "best of seven"-Serie heißt es aus Sicht des Grunddurchgangs-Besten Tampa Bay nun 0:3, nachdem das Team aus Florida am Sonntag bei den Columbus Blue Jackets 1:3 unterlag. Pittsburgh ging zu Hause gegen die New York Islanders 1:4 unter.