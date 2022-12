Thompson stellt bei Fünf-Tore-Gala NHL-Rekord ein

Werbung

Der 25-jährige US-Amerikaner erzielte fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor und stellte dabei auch einen NHL-Rekord auf. Thompson ist erst der vierte Spieler, der im ersten Drittel vier Tore erzielt hat.

Der Stürmer machte seinen Viererpack in den ersten 16:40 Minuten, so schnell ist dies seit über 100 Jahren niemand mehr gelungen. Lediglich Joe Malone schaffte am 23. Februar 1921 für die Hamilton Tigers schneller vier Tore, er hält in 8:45 Minuten den Rekord.

Buffalo führte gegen das schwächste Team der Eastern Conference nach dem ersten Drittel mit 6:0, Thompson liegt mit nun 21 Saisontreffern auf Rang drei der Torschützenliste. Die Nummer eins ist wieder Connor McDavid. Der Superstar der Edmonton Oilers verbuchte beim 8:2-Heimsieg über die Arizona Coyotes zwei Tore und zwei Assists und führt die Liga mit 24 Toren bzw. überlegen mit 52 Scorerpunkten an.

Alexander Owetschkin sorgte beim 4:1-Erfolg der Washington Capitals in Philadelphia gegen die Flyers mit zwei Schüssen ins leere Tor (59., 60.) für den Endstand und ist auf dem besten Weg, schon bald zweitbester Torschütze der NHL-Geschichte zu werden. Der 37-jährige Russe hält bei 795 Treffern im Grunddurchgang, ihm fehlen nur noch sechs auf Gordie Howe (801). Wayne Gretzky liegt mit 894 Toren unangefochten auf Platz eins.

Kirill Kaprisow stellte zwei neue Clubrekorde für Minnesota Wild auf, zu feiern gab es allerdings nichts. Bei der 3:5-Auswärtsniederlage hat der Russe im siebenten Spiel in Folge ein Tor erzielt und in den jüngsten 13 Spielen zumindest einen Scorerpunkt geschafft. Das Minnesota-Farmteam Iowa Wild unterlag mit Marco Rossi den Grand Rapids Griffins mit 2:6, der Vorarlberger ging zum dritten Mal hintereinander leer aus.