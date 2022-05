Eishockey Tschechien holt erste WM-Medaille seit 2012

Tschechien bejubelt die erste WM-Medaille seit zehn Jahren Foto: APA/AFP

T schechien hat erstmals seit zehn Jahren wieder eine Medaille bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Tschechen besiegten am Sonntag in Tampere im Spiel um Platz drei die USA mit 8:4 (1:3,1:0,6:1). Der sechsfache Weltmeister lag bereits mit 1:3 zurück, drehte aber mit drei Toren zu Beginn des Schlussdrittels die Partie. Am Abend (19:20 Uhr/live ORF Sport +) trafen Gastgeber Finnland und Titelverteidiger Kanada im Finale aufeinander.