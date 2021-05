Überraschungsteam Kasachstan besiegte Italien 11:3 .

Dank des ersten zweistelligen Siegs des Turniers ist Kasachstan bei der Eishockey-WM in Riga auf Viertelfinal-Kurs. Das Überraschungsteam deklassierte am Samstag Italien mit 11:3 (1:0,2:1,8:2) und hat jetzt zehn Punkte verbucht. Im Schlussdrittel fiel das nicht wettbewerbsfähige Italien auseinander und kassierte acht Treffer. Der Außenseiter tritt aufgrund von Corona-Fällen im Vorfeld geschwächt bei der WM an.