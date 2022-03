Eishockey VSV unterliegt in ICE-Halbfinal-Serie bei Fehervar 3:6

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Für Rob Daums Team setzte es eine Niederlage Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Der VSV hat das zweite Spiel der Halbfinal-Serie in der ICE Hockey League gegen Fehervar verloren. Die Ungarn siegten am Samstag auf eigenem Eis mit 6:3 (2:1,3:0,1:2) und stellten im "best of seven" damit auf 1:1. Das nächste Spiel steht am Montag in Villach auf dem Programm.