Kanada verliert auch zweites Spiel .

Der 26-fache Weltmeister Kanada steht bei der Eishockey-WM vor dem dritten Spiel gegen Deutschland schon gehörig unter Druck. Am Pfingstsonntag verlor Kanada auch das zweite Gruppenspiel in Riga gegen den Erzrivalen USA mit 1:5 (0:1,0:3,1:1). Bereits am Freitag hatten die Kanadier gegen Gastgeber Lettland 0:2 verloren. Auch andere große Nationen tun sich bisher schwer bei dieser Weltmeisterschaft, die angesichts der Coronavirus-Pandemie in einer Blase stattfindet.