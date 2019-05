WM: Österreich unterlag Schweiz 0:4 .

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft steht bei der WM in der Slowakei nach drei Spielen mit leeren Händen da. Nach Lettland und Russland musste sich die ÖEHV-Auswahl am Dienstag in Bratislava auch Vizeweltmeister Schweiz mit 0:4 (0:1,0:0,0:3) geschlagen geben.