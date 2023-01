Eishockeyliga Innsbruck verliert Trefferreigen gegen Vienna Caps

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Capitals jubelten nach einem Trefferreigen in Innsbruck Foto: APA/Jasmin Walter

D er HC Innsbruck hat auch das zweite Spiel dieser Woche verloren und ist in der ICE-Eishockeyliga vier Punkte hinter Tabellenführer HCB Südtirol zurückgefallen. Die Haie mussten sich in einer trefferreichen Partie zu Hause den Vienna Capitals mit 5:6 geschlagen geben, während die Bozener das Derby in Bruneck gegen Pustertal mit 3:0 gewannen. Der VSV besiegte die Graz 99ers 3:2, der KAC gewann in Feldkirch mit 4:3 nach Penaltyschießen.