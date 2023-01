Werbung

Mikutina wird in der Kür somit in der Gruppe der letzten sechs Läuferinnen starten. Im Vorjahr war die 19-Jährige bei den kontinentalen Meisterschaften in Tallinn 15. geworden. In Espoo sind die den Eiskunstlauf dominierenden russischen Aktiven wegen des im vergangenen Februar begonnen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine nicht teilnahmeberechtigt. Auch aus Belarus fehlen alle Athletinnen und Athleten.