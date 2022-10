Werbung

Die beiden sammelten zuletzt Selbstvertrauen für ihre großen Auftritte inmitten der Weltelite. Mikutina wie Zandron hatten Mitte Oktober bei der Tayside Trophy in Dundee in Schottland jeweils den Sieg geholt, Zandron legte nun am Samstag bei Crystal Skate in Otopeni in Rumänien nach. Mikutina über die GP-Einladungen: "Ich bin überrascht, aber freue mich sehr, heuer gleich bei zwei Grand-Prix-Events dabei sein zu dürfen."