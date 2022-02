Eiskunstlaufstar Walijewa führt - Mikutina als 18. in Kür

Aller Doping-Diskussionen zum Trotz hat die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking das beste Kurzprogramm unter den 30 Starterinnen hingelegt. Die 15-Jährige, deren Start wegen einer positiven Dopingprobe lange ungewiss war, erhielt 82,16 Punkte und führt vor Landsfrau Anna Schtscherbakowa und Kaori Sakamoto aus Japan. Österreichs Olympia-Debütantin Olga Mikutina schaffte als 18. den Sprung in die Kür am Donnerstag.

