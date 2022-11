Eisschnelllauf Herzog auf Anhieb mit 1.500-m-Aufstieg in A-Gruppe

Vanessa Herzog überzeugte bei ihrem 1.500-m-Comeback/Archivbild Foto: APA/NTB

E isschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Samstag in ihrem ersten Weltcup-Rennen über 1.500 m seit 2017 auf Anhieb den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft. In 2:01,64 Min. belegte sie in Stavanger in der B-Gruppe Rang drei. 0,17 Sek. fehlten auf die Schnellste, Yuna Onodera aus Japan. Nächste Woche in Heerenveen wird Herzog auf dieser Mittelstrecke in der Elite-Gruppe starten. Die Tirolerin hat in der Vorbereitung für mehr Stehvermögen über 1.000 m auch auf den 1.500er gesetzt.