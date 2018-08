Leipzig nur 0:0 gegen Luhansk .

RB Leipzig ist im Play-off-Hinspiel der Qualifikation zur Europa League bei Zorja Luhansk über ein 0:0 nicht hinausgekommen. Trotz numerischer Überzahl ab der 16. Minute gelang dem deutschen Fußball-Bundesligisten mit Stefan Ilsanker und Konrad Laimer in der Start-Elf in der Ukraine kein Treffer. Einen Rückstand in einen 3:2-Sieg drehen konnte der FC Basel gegen Apollon Limassol.