Fußball Elfer-Doppelpack von Kainz bei 3:1-Sieg Kölns über Gladbach

Florian Kainz Matchwinner für die Geißböcke Foto: APA/dpa

Ö FB-Teamspieler Florian Kainz hat den 1. FC Köln am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit zwei Toren zum 3:1-Sieg im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach geschossen. Für die Geißböcke war es der erste Saisonerfolg im achten Spiel. Köln-Kapitän Kainz verwertete in der ersten Hälfte einen Handelfmeter (9.) und legte im zweiten Durchgang mit einem Treffer via Foulstrafstoß zum 2:1 nach (76.).