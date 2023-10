Bochum kassierte durch ein Eigentor von Keven Schlotterbeck das 1:1 (59.), in der 82. Minute gelang dem Pechvogel nach Stöger-Eckball per Kopf der vermeintliche Siegtreffer. Den Mainzern glückte in der 96. Minute durch Tom Krauß aber noch das Ausgleich. Die Punkteteilung hilft niemandem wirklich weiter. Bochum ist vor den Wochenendspielen der neunten Runde mit fünf Punkten vorläufig 16., Mainz ziert mit deren drei das Tabellenende.