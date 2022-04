Kollision mit Traktor Elfjähriger mit Moped in Oberösterreich tödlich verunglückt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Im Tunnel prallten Moped und Traktor zusammen Foto: APA/MANFRED FESL

E in Elfjähriger ist Dienstagnachmittag tödlich verunglückt, als er mit einem Moped auf einem Güterweg bei Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) gegen einen Traktor geprallt ist. Er lenkte das Zweirad durch einen unbeleuchteten Tunnel und dürfte den Traktor zu spät gesehen haben. Das Moped prallte frontal gegen das Fahrzeug und fing Feuer. Das Kind starb noch am Unfallort. Beim Versuch, Erste Hilfe zu leisten, wurde die Mutter schwer verletzt, so die Polizei.