Eltern kaum informiert Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten bereits seit 2020

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Vizebürgermeister Wiederkehr (NEOS) über die politischen Folgen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

I m erst heuer bekanntgewordenen Verdachtsfall des sexuellen Missbrauchs in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing hat sich nun herausgestellt, dass zwölf Eltern bereits seit 2020 über Auffälligkeiten bei ihren Kindern berichtet haben. Dennoch seien die weiteren Eltern nicht oder nur "halb" über die Vorwürfe informiert worden, berichtete Kinder-und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs am Donnerstag gemeinsam mit Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) aus einem Prüfbericht.