EM 2028 in Großbritannien/Irland, 2032 in Italien/Türkei

Für das Turnier 2028 sind die zehn Spielorte bereits fix, darunter sechs in England. Neben dem Londoner Wembley-Stadion - mit einem Fassungsvermögen von 90.000 Zuschauern die größte Spielstätte - finden weitere Spiele auch im Tottenham Stadium (62.850 Zuschauer), Manchester Citys Etihad Stadium (53.400) und dem noch nicht fertiggestellten Everton Stadium in Liverpool (52.888) statt, sowie dem St. James' Park in Newcastle (52.000) und dem Villa Park in Birmingham (42.657).

Wales ist mit dem Principality Stadium in Cardiff vertreten (74.500), Schottland mit dem Glasgower Hampden Park (51.866), Irland mit Dublins Aviva Stadium (51.700) und Nordirland mit dem kleinsten Stadion der EM 2028: 34.500 Fans passen in den derzeit im Umbau befindlichen Casement Park in Belfast. Rund drei Millionen Karten sollen für die Endrunde aufgelegt werden. Mehr als je zuvor bei einer EM.

Italien war 1968 und 1980 alleiniger EM-Ausrichter, für die Türkei ist die Gastgeber-Rolle 2032 eine Premiere. Der türkische Verband war schon bei mehreren Anläufen gescheitert und wäre auch bei einem offenen Wettstreit mit Italien nur Außenseiter gewesen. Da in Italien absehbar keine zehn EM-reifen Arenen gebaut oder renoviert bekommen hätte, entschieden sich beide Verbände zu einer gemeinsamen Kandidatur. Dafür rückte die UEFA auch von ihrer eigentlichen Richtlinie ab, dass nur benachbarte Länder zusammen eine EM ausrichten können. In welchen Stadien 2032 wird, steht noch nicht fest.

Mit der Doppelvergabe setzt sich der Trend fort, dass es für Großturniere immer seltener mehrere Bewerbungen und kaum noch Kandidaturen einzelner Länder gibt. Durch die Ausweitung der EM auf 24 Teilnehmer und 51 Partien gibt es auch in Europa immer weniger Kandidaten, die das Turnier alleine stemmen können. Vor zwei Jahren fand die EM während der Coronakrise auf Wunsch der UEFA in insgesamt elf Ländern statt.

2024 wird die EM in Deutschland stattfinden. Die WM 2026 ist in den USA, Kanada und Mexiko geplant. Das Weltturnier 2030 wird mit drei Spielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay beginnen und soll danach in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen werden.