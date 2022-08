München EM-Bronze für Tischtennis-Mixed-Duo Polcanova/Gardos

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Rang drei für Sofia Polcanova (Bild) und Robert Gardos Foto: APA/AFP

S ofia Polcanova/Robert Gardos haben bei der Tischtennis-EM im Rahmen der European Championships in München im Mixed-Bewerb Bronze geholt. Das ÖTTV-Duo verlor am Montag im Halbfinale gegen das an Nummer zwei gesetzte Duo Bernadette Szöcs/Ovidiu Ionescu aus Rumänien trotz 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (5,7,-9,-7,-6). Ein Duell um Rang drei gibt es nicht.