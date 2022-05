Empfang in Botschaft Sobotka übergab 17 Österreichische Staatsbürgerschaften in London

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: APA/AFP

N ationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Montag bei einem Empfang in der österreichischen Botschaft in London 17 "Neo-Österreicherinnen und Österreichern" ihre Staatsbürgerschaft überreicht.