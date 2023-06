Epidemie Ende für Corona-Verordnungen per 30. Juni

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Corona-Maßnahmen enden Foto: APA/THEMENBILD

Werbung

D as geplante Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen in Österreich mit 30. Juni 2023 bedeutet auch das Aus für zahlreiche Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums. Deren Aufhebung mit Ende Juni wurde am Donnerstagabend im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Davon umfasst ist unter anderem die Meldepflicht einer SARS-CoV-2-Infektion und die damit verbundene Verkehrsbeschränkung.