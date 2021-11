In Tirol ging Auftakt zu Blackout-Übung über die Bühne

Am Freitag hat der Auftakt zur Blackout-Übung "ENERGIE 21", an der mehrere Bundesländer und unter anderem das Innen- sowie das Verteidigungsministerium beteiligt sind, am Fuße des Innsbrucker Hausbergs Patscherkofel stattgefunden. Die Übung ging auch in Tirol von einer extremen Kälteperiode in Europa aus, die zu einem erhöhten Stromverbrauch und damit zu einer "Strom-Mangellage" und schließlich zum Blackout führt.