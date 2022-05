Energiepreise WKÖ-Chef Mahrer für temporäre Änderung der Strompreisbildung

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Strompreis-Diskussion dreht sich weiter Foto: APA/zb

W KÖ-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) spricht sich in der Diskussion über die hohen Strompreise für eine temporäre Änderung des Merit-Order-Prinzips bei der Strompreisbildung aus. "Wir brauchen europäische Regelungen, da die Strompreisbörse keine nationalstaatlichen Grenzen kennt", erklärte Mahrer am Sonntag zur APA. "Das Ziel muss sein, die Entwicklung der Preise gemeinsam in den Griff zu bekommen. Vorschläge der letzten Tage haben eher zur Verunsicherung beigetragen."