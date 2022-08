Energieversorgung Deutliche Mehrkosten für deutsche Gas-Verbraucher

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Für die deutschen Verbraucher wird die Energie nochmal teurer Foto: APA/dpa/Reuters

U m Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab dem Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das teilte die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, am Montag in Ratingen mit. Mit der Umlage werden erhöhte Beschaffungskosten von Importeuren an die Kunden weitergegeben.