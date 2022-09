Energieversorgung Nord Stream 1-Stopp: Gazprom liefert mehr Gas über Ukraine

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Gazprom stoppte Nord Stream 1 vorerst Foto: APA/Reuters

G azprom will nach dem Ausbleiben von Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 mehr Erdgas über eine durch die Ukraine führende Pipeline nach Europa pumpen. Am Samstag sollten 42,7 Millionen Kubikmeter Erdgas durch die Pipeline fließen, kündigte der russische Gasriese an.