Der 52-Jährige wurde laut Club-Mitteilung vom Mittwoch in der Topliga zum "Manager des Monats Juli" gewählt. Hasenhüttl erhielt den Vorzug vor Pep Guardiola, David Moyes, Jose Mourinho und Ole Gunnar Solskjaer.

"The Boss", wie Hasenhüttl bei den "Saints" genannt wird, war zum zweiten Mal für diese Wahl nominiert worden. Im Jänner hatte sich Liverpools Jürgen Klopp durchgesetzt.

Nun wurden die Leistungen von Southampton im Liga-Finish belohnt. Unter Coach Hasenhüttl, der im Juni einen Vierjahresvertrag bis 2024 unterzeichnet hatte, blieb man in sechs Matches ungeschlagen und besiegte etwa Vizemeister Manchester City. In einer virtuellen Tabelle der Spiele nach der Corona-Zwangspause war Southampton sogar Dritter und wurde in der Abschlusstabelle Elfter.