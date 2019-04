Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamkicker Sebastian Prödl setzte sich am Sonntag im zweiten Halbfinale in London gegen die Wolverhampton Wanderers nach Verlängerung mit 3:2 durch. Für die Entscheidung sorgte Gerard Deulofeu in der 104. Minute. Prödl stand bei den Siegern wieder nicht im Kader.

Watford machte dabei einen 0:2-Rückstand wett, im Finish der zweiten Hälfte trafen Deulofeu (79.) und Troy Deeney (94./Elfmeter). Manchester City hatte bereits am Samstag gegen Brighton mit 1:0 gewonnen.