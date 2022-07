England Schweiz und Portugal trennen sich bei Frauen-EM 2:2

Jessica Silva traf für Portugal Foto: APA/AFP

D as erste Gruppe-C-Spiel bei der Fußball-Frauen-EM in England hat am Samstag mit einem 2:2 zwischen der Schweiz und Portugal geendet. Die Eidgenossinnen gingen in Leigh dank Coumba Sow (2.) und Rahel Kiwic (5.) schnell mit 2:0 in Führung, die Portugiesinnen holten aber durch die Treffer von Diana Gomes (58.) und Jessica Silva (65.) noch einen Punkt. Das Abendspiel (21.00 Uhr) bestreiten die Niederlande und Schweden.