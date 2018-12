Erster Verfolger von Liverpool ist mit sechs Punkten Rückstand nun Tottenham Hotspur nach einem 5:0-(3:0)-Sieg gegen Bournemouth. Manchester United kam mit dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Huddersfield Town zu einem 3:1 (1:0). Für die norwegische Club-Legende Solskjaer war es nach dem Erfolg in Cardiff der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Liverpool ging durch Dejan Lovren nach einem Eckball vor 53.318 Zuschauern in Führung (11.), Mohamed Salah erhöhte per Foulelfmeter (48.), außerdem trafen Xherdan Shaqiri (79.) und Fabinho (85.). Am 29. Dezember empfängt das Team von Trainer Jürgen Klopp zum Rückrunden-Auftakt Arsenal an der Anfield Road, am 3. Jänner tritt es bei Manchester City an. Liverpool ist das einzige ungeschlagene Team in der Liga.

ManCity ging in Leicester (ohne Christian Fuchs) durch Bernardo Silva (14.) zwar plangemäß in Führung, musste aber nur fünf Minuten später den Ausgleich durch Marc Albrighton hinnehmen. Die unfreiwillige Vorlage für Ricardo Pereiras Siegtreffer gab dann im Finish DFB-Teamspieler Leroy Sane per Kopf (81.). Kurz vor Schluss verlor der Meister noch Fabian Delph mit Rot (89.). Schon am vergangenen Samstag hatten die "Citizens" von Coach Pep Guardiola bei der 2:3-Niederlage gegen Crystal Palace unerwartet Federn gelassen. Am Abend trat Arsenal noch bei Brighton and Hove Albion (18.15 Uhr) und Chelsea bei Watford (20.30 Uhr) an.