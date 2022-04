Entscheidung gefallen Justizressort muss OGH-Spruch zu Causa Fuchs akzeptieren

Oberstaatsanwalt Johann Fuchs ist nicht mehr suspendiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

D as Justizministerium muss die Aufhebung der Suspendierung des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, Johann Fuchs, akzeptieren. Dem Ressort sei die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) bekannt, hieß es am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme auf APA-Anfrage und weiter: "Fuchs ist somit nicht weiter suspendiert. Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel möglich." Die Änderung der Zuständigkeiten bleibe aber aufrecht.