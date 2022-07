Entwarnung Steirisches Ehepaar nach Pilzvergiftung außer Lebensgefahr

Paar dürfte Pantherpilze gegessen haben Foto: APA/THEMENBILD

E in Ehepaar aus Kindberg in der Steiermark ist nach dem Verzehr von giftigen Pilzen im Krankenhaus behandelt worden, war aber am Samstag bereits außer Lebensgefahr.