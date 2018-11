Ebola-Ausbruch im Kongo zweitschwerster der Geschichte .

Die aktuelle Ebola-Epidemie im Kongo ist nach Einschätzung von Experten die zweitschwerste in der Geschichte. "Nach heutigem Stand haben sich 426 Menschen mit dem Virus infiziert, es hat 245 Todesfälle gegeben", berichtete die US-Flüchtlingsorganisation International Rescue Committee (IRC) am Donnerstag in Genf.