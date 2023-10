Erdbeben der Stärke 6,2 in Taiwan

Die Behörden in Japan registrierten auf der südjapanischen Insel Yonaguni ein Beben der Stärke 5,9. Zahlreiche Bewohner etwa in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh und an anderen Orten wurden von dem Beben aus dem Schlaf gerissen.

Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Den Experten der taiwanischen Wetterbehörde zufolge war es in diesem Jahr das erste Beben im Überwachungsbereich Taiwans, das eine Stärke von 6,0 überschritt. Im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre wurde Taiwan jährlich im Schnitt von zwei bis drei solcher Erdbeben getroffen. Die Behörde schloss nicht aus, dass sich in den kommenden fünf Tagen weitere Nachbeben mit Stärken zwischen 5,5 und 6,0 ereignen könnten. Das Epizentrum am Dienstag lag jedoch weit von Taiwan entfernt, weshalb die Nachbeben schwächer sein dürften.