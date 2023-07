American Football Erfolgswelle der Vienna Vikings in der ELF hält an

Knapper Sieg für das Team von Coach Chris Calaycay über Wroclaw Foto: APA/VIENNA VIKINGS

Werbung

S echstes Spiel, sechster Sieg: Die Vienna Vikings bleiben in der European League of Football (ELF) weiter auf Erfolgskurs. Der amtierende Champion besiegte am Samstagabend auf der Hohen Warte in Wien die Panthers aus Wroclaw nach großem Kampf und einer Aufholjagd mit 24:21 (10:21). Die Wikinger festigten damit die Führung in der Eastern Conference. Die Raiders Tirol gewannen indessen in Barcelona bei den Dragons mit 17:3 (3:0) und halten ebenfalls Kurs auf die Play-offs.

Die Vikings gingen - angetrieben von fast 4.000 Zuschauern und der steirischen Militärmusikapelle - plangemäß durch einen Touchdown von Quarterback Chris Helbig in Führung. Danach übernahmen aber die Gäste aus Polen die Initiative und kamen drei Mal in die Endzone der Wiener. Die Panthers gingen daher mit einer 21:10-Führung in die Pause. In Hälfte zwei drehte die Vikings-Defense auf und eroberte fünf Mal das Leder von den Gästen. Im Angriff gelang allerdings nur wenig, Runningback Florian Wegan und kurz vor Schluss Weston Carr drehten die Partie dennoch mit Touchdowns zugunsten des Titelverteidigers. "Wir waren heute nicht perfekt. Ich weiß nicht, ob das die Hitze war, oder ob wir geglaubt haben, es wird leicht. Wir waren unkonzentriert in der ersten Halbzeit, und es war wirklich eine gute Panthers-Defense", resümierte Trainer Chris Calaycay. "Es war genug, um zu gewinnen. Wir nehmen jeden Sieg." In Barcelona reichten den Raiders Touchdowns durch Jarvis McClam und Lukas Haslwanter sowie eine starke Verteidigung zum Sieg. Das Team von Headcoach Kevin Herron sicherte mit nun fünf Erfolgen bei zwei Niederlagen Rang zwei in der Central Conference hinter den noch ungeschlagenen Stuttgart Surge ab. Nächster Gegner sind die Ravens aus München, die kommenden Samstag (18.00 Uhr) nach Innsbruck kommen. Die Vikings empfangen zur gleichen Zeit Berlin Thunder. Die Wiener gaben zudem bekannt, dass sie auch die letzten beiden Heimspiele im ELF-Grunddurchgang (19. August gegen die Raiders, 26. August gegen Fehervar) auf der Hohen Warte austragen werden.