Budget Erhöhtes Frauenbudget soll in Gewaltschutz fließen

Raab will den Ländern auf die Finger schauen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er Großteil des Frauenbudgets fließt auch 2024 in den Bereich Gewaltschutz. Die Mittel für Frauenpolitik seien in ihrem Ministerium für das kommende Jahr um 9,3 Mio. auf 33,6 Mio. Euro aufgestockt worden, so Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag. Darüber hinaus habe es auch in anderen Ressorts Steigerungen für oft frauenspezifische Themen gegeben - etwa beim Opferschutz im Justizministerium.