Erkrankung Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich, davon ein Todesfall

Impfauffrischung mit Tetanus und Pertussis spätestens alle zehn Jahre Foto: APA/dpa

I n Österreich sind zwei Diphtherie-Fälle aufgetreten, eine betroffene Person ist in einem Wiener Krankenhaus gestorben. Der zweite Erkrankungsfall wird ebenfalls in einem Spital in Wien behandelt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit.