Ermittlungen Elfjähriger wohl an Tötung von deutschem Mädchen beteiligt

N ach dem Tod eines zehn Jahre alten Mädchens in Deutschland geht die Polizei nach Spurenfunden von einer Tatbeteiligung eines Elfjährigen aus. Ergebnisse der Spurensicherung deuten auf die Tatbeteiligung eines elfjährigen Buben aus der Einrichtung in Wunsiedel hin, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wunsiedel mit. Da der Bub "nicht strafmündig ist, wurde er in einer gesicherten Einrichtung präventiv untergebracht."