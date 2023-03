Ermittlungen laufen Altes Holzhaus in Wien-Leopoldstadt abgebrannt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Brandursache wird noch ermittelt Foto: APA

E in unbewohntes Haus in der Hafenzufahrtsstraße in Wien-Leopoldstadt ist am Donnerstag in Flammen aufgegangen. "Das Feuer hat reichlich Nahrung in dem alten, zweistöckigen Holzhaus gefunden", sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte sahen beim Eintreffen schon Flammen durch die Fenster, aus dem Gebäude trat dichter Rauch aus. Der Einsatz dauerte fast sechs Stunden, der Auslöser des Brandes war zunächst unbekannt.