Heidenreichstein: Zwei tote weibliche Jugendliche, Drogen im Spiel?

Werbung

Um 7.57 Uhr wurde die Feuerwehr Heidenreichstein zur Türöffnung in ein Mehrparteienhaus am hinteren Stadtplatz von Heidenreichstein gerufen. Dort konnten dem Vernehmen nach zwei Jugendliche aus dem Bezirk Waidhofen/Thaya – eine 18, eine erst 14 Jahre jung – nur noch tot vorgefunden werden. Ein männlicher Beteiligter aus dem Bezirk Gmünd sei am Leben gewesen, heißt es. Die Spuren hätten auf Drogenmissbrauch hingedeutet.

Kriminalabteilung und Tatortgruppe vor Ort

Für die Landespolizeidirektion konnte Johann Baumschlager auf NÖN-Nachfrage am späten Vormittag vorläufig nur den Tod zweier weiblicher Jugendlicher bestätigen, „vermutlich“ im Zusammenhang mit Drogen. Was konkret in der Nacht auf 8. Februar vor sich gegangen ist, das versuchen demnach derzeit Ermittler von Kriminalabteilung und Tatortgruppe zu klären.