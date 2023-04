Ermittlungsstelle zu Polizeigewalt ist weiter in der Kritik

Werbung

Die Einrichtung der Stelle wurde allgemein grundsätzlich begrüßt. "Aus Sicht der Volksanwaltschaft wird aber die Einrichtung dieser Ermittlungsstelle für Misshandlungsvorwürfe (...) im Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, also einer Dienststelle des BMI (Bundesministerium für Inneres, Anm.), die Skepsis von Menschen und vor allem auch zivilgesellschaftlicher Organisationen gegenüber einer Ermittlung 'in den eigenen Reihen' nicht bzw. nicht gänzlich beseitigen können", schrieb Volksanwältin Gaby Schwarz.

Ähnlich äußerte sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK): Man sei "grundsätzlich" der Auffassung, "dass eine solche Organisationseinheit zur Ermittlung und Aufklärung von Misshandlungsvorwürfen im Ressortbereich des BMI nicht im BMI selbst, sondern bspw im BMJ (Justizministerium, Anm.) angesiedelt sein sollte". Dennoch betrachte man den vorliegenden Gesetzentwurf als "einen Schritt in die richtige Richtung".

Rundheraus Ablehnung kam von der Freien Exekutiv Gewerkschaft (FEG): "Polizisten sind keine Verbrecher, nur weil sie bei ihrem Auftrag, den gesetzmäßigen Zustand herzustellen, oftmals die notwendige exekutive Zwangsgewalt anwenden müssen", hieß es dort. Ähnlich die Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freheitlicher (AUF) Sektion Polizei: "Aus Sicht der AUF Sektion Polizei ist dieses Vorhaben jedenfalls unabhängig von den Kosten und den offenkundig gegebenen Unklarheiten/Ungereimtheiten in Bezug auf die personelle Besetzung in seiner Gesamtheit abzulehnen und entbehrt in Wahrheit jedweder sachlichen Rechtfertigung!"