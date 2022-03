IAEA Erneut Brände auf Gelände von AKW Tschernobyl ausgebrochen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Luftaufnahme zeigt ehemaliges AKW Tschernobyl Mitte März Foto: APA/AFP/Reuters

In der von russischen Streitkräften besetzten Zone um die Atomruine Tschernobyl sind nach Angaben der ukrainischen Behörden neue Brände ausgebrochen. "In der Sperrzone haben große Brände begonnen, die sehr ernste Folgen haben können", schrieb die stellvertretende ukrainische Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Sonntagabend auf Telegram. Allerdings sei es wegen der russischen Truppen im Moment "unmöglich, die Brände vollständig zu kontrollieren und zu löschen".