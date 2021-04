Steiermark präsentiert sich in Pavillon am Heldenplatz .

Ein mobiler Pavillon mit großflächigen Filmprojektionen ist als Teil der Steiermark-Schau am Mittwoch am Wiener Heldenplatz eröffnet worden. Derzeit ist die Ausstellung Lockdown-bedingt nur virtuell zugänglich. Die 24 Kurzfilme zu Landschaften in der Steiermark werden ergänzt von Statements und Erinnerungen von Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft. "Die Schau ist eine Liebeserklärung an die Steiermark", zeigte sich Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP) begeistert.