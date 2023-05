Medien Ersatzkandidatin Missy May ist der neue Dancing Star

Missy May und Dimitar Stefanin sind die neuen "Dancing Stars" Foto: APA/ORF

S ängerin Missy May ist der neue Dancing Star. Die 36-Jährige, die erst in der zweiten Show der Staffel für Ballerina Karina Sarkissova eingesprungen war, konnte sich am Freitagabend gemeinsam mit ihrem Profipartner Dimitar Stefanin im Finale der 15. Staffel der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" durchsetzen. Silber ging an Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper und Danilo Campisi, Bronze an den früheren Skisprungtrainer Alexander Pointner und Manuela Stöckl.