Erste Ergebnisse bei Tiroler Bürgermeisterstichwahlen

Besonders im Fokus stehen am Sonntag aber die Bezirkshauptstädte Kufstein, Schwaz und Imst. In Kufstein, der nach Innsbruck zweitgrößten Stadt des Landes, muss sich der parteifreie Amtsinhaber Martin Krumschnabel gegen eine Kandidatin der NEOS behaupten, geht aber als klarer Favorit ins Rennen. In Schwaz und Imst müssen ÖVP-Bürgermeister in den finalen Zweikampf. Auch in Hall in Tirol, der einwohnerstärksten Stadt des Bezirks Innsbruck-Land, sieht sich ein schwarzer Kandidat mit einer Stichwahl konfrontiert. Die Stichwahlen waren in jenen Gemeinden notwendig geworden, in denen keiner der Bürgermeisterkandidaten in der Direktwahl die 50 Prozent-Hürde übersprang bzw. auf eine absolute Mehrheit kam.

Rund 105.000 Menschen wurden Sonntag erneut zu den Wahlurnen gerufen. In 31 Gemeinden schaffte kein Bürgermeisterkandidat eine Mehrheit auf Anhieb. In vier Gemeinden - Wörgl, Völs, Nassereith und Wattens - kam es aufgrund von Verzichtserklärungen zu keiner Stichwahl. Am Montag geht dann schon die Angelobung aller 273 neu gewählter Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in der Innsbrucker Hofburg über die Bühne.